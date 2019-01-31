حسين الجسمي يطرح (مانسيتك)

طرح الفنان حسين الجسمى أغنية (مانسيتك) عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب)، من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي و توزيع زيد عادل، وحصدت أكثر من 102 ألف مشاهده خلال أول ثلاث ساعات، حسب اليوم السابع.

و تقول كلمات الأغنية:

مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتيك مانستيك

من لقيتك من لقيتك كانت اسعد لحظة عندي من لقيتك

انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه

انتى سري وشلون للعالم ابوحه

يذكر أن أخر أغانى الفنان حسين الجسمى (أجا الليل) باللهجة العراقية عقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى أغنيته الأولى (كلنا العراق).