حسين الجسمي يؤجل حفله في البحرين لهذا السبب

أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي ، تأجيل حفلته التي كان من المقرر لها أمس على مسرح الدانة في مملكة البحرين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعاني منها المنطقة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع (انستغرام)، يوضح من خلالها تأجيل الحفل من اليوم إلى غد.

وكتب الجسمي : (كل تأخيره وفيها خيرة بإذن الله، والخيرة بوجوه حبايبي وأهلي في البحرين، وحرصاً على سلامتكم بسبب الأحوال الجوية، وحرصاً منّا على تقديم حفل رائع يليق بمحبتكم، تم تأجيل الحفل من اليوم إلى يوم غد السبت 5 مارس 2022، نشوفكم بكل حب).

يذكر ان ان آخر أعمال الجسمي تتر مسلسل (وسط البلد)، وتم الكشف عن الأغنية الجمعة الماضية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت.