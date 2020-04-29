حسين الجسمي يبث روح التفاؤل والإيجابية بـ(سنة الحياة)

شارك الفنان حسين الجسمي بصوته وإحساسه ومحبته في الأجواء الرمضانية مع الملايين من المصريين، بأغنية دعائية حملت عنوان (سُنّة الحياة) تحت شعار (وحشتنا اللمة)، حسب موقع بوابة أخبار اليوم.

(سُنّة الحياة) من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله، محققة نجاحاً وإنتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر في شهر رمضان المبارك، ناثراً بصوته روح الأمل التفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة تحت ظل هذه الظروف الإستثنائية، والذي قال فيها:

لو طالت المسافات

وبعدتنا الايام

ما بينا الف حاجه

تبيِّن الاهتمام

مين قال ان التلاقي

لُقا وسلام بالإيد

فيه قلوب بتحس بينا

لو حتى من بعيد..

وحملت فكرة الأغنية الدعائية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الإجتماعية اليومية، ومراحل الإشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب الذي طرح وعرض عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالجسمي وعبر قناته الخاصة الرسمية في موقع YouTube.