حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته (ما بحبك) و باللهجة اللبنانية

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة (ما بحبك)، عبر قناته الخاصة بموقع (يوتيوب)، و باللهجة اللبنانية.

وتخطت الأغنية الـ 18 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحها، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان حسين الجسمي توزيع موسيقي هادي شرارة.

ونشر الجسمي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلق :(جديدنا، ما بحبك).

و كان حسين الجسمي قد طرح سابقا أغنية بعنوان (حتة من قلبي)، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

أغنية (حتة من قلبي) غناء وألحان حسين الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.