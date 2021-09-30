حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (فتاك)

طرح المطرب حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم (فتاك)، عبر قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).

(فتاك) من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان وألحان حسين الجسمي وتوزيع المايسترو وليد فايد. وتحمل الأغنية في كلماتها معاني جميلة في العشق والشوق، وتقول في مطلعها:

يا رفيع الذوق

لك ضناني الشوق

وما احتملت البين

رمشك الفتّاك

يــــذبــح وهــلّاك

وطُرحت أغنية (فتاك) من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.