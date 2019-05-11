حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (فديته)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته المنفردة الجديدة (فديته) ذات اللون الموسيقي الإماراتي، والتي يجدد تعاونه بها مع كلمات الشاعر الإماراتي معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، وبتوزيع موسيقي لزيد عادل، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد، حسب موقع مجلة لها.

ويقول الجسمي في مقدّمتها: (الي رواني من غلاه ورويته... حتى على روحي وقلبي أبدّيه... لنّه بوسط القلب بنيان بيته... مُحال غيره باب قلبي يخطّيه". الأغنية بدأت تلاقي صدى واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، في وقتٍ تحظى فيه أغنية (دقوا عالخشب) التي قدّمها الجسمي على طريقة الدويتو مع الفنان اللبناني مروان خوري بإعجاب الكثيرين، فهي تحكي قصّة التسامح والأخوة بين الشعبين اللبناني والإماراتي، وقد كتب كلماتها خوري والشاعر علي الخوار وتمّ إطلاقها ضمن إحتفالية خاصة حضرها السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي.