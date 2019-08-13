حسين الجسمي يعايد جمهوره بـأغنية (مهم جدا)

عايد الفنان حسين الجسمي (السفير المفوّض فوق العادة للنوايا الحسنة) الجمهور الخليجي والعربي بأغنية جديدة منفردة حملت عنوان (مهم جداً) من رؤيته الموسيقية وألحانه، قدمها من مقام (الكرد) بايقاع ممزوج ما بين الإيقاعات الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه الصولو باستخدام آلات البيانو والتشيلو، وأبدع في وضع موسيقى الجيتار العازف شريف بلمساته الجميلة.

و قد تم طرح وعرض أغنية (مهم جداً) عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع (يوتيوب) وعبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

يذكر أن أغنية (مهم جداً) من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل،

