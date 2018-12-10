حسين الجسمي يقبل دعوة الفاتيكان للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد

حسين الجسمي

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خبر قبوله وتلبيته لدعوة الفاتيكان للمشاركة في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي مساء الـ15 من كانون الأول، ليكون بذلك أول فنان عربي يشارك في هذه الاحتفالات.

وستكون مشاركة الجسمي برفقة المايسترو العالمي ريناتو سيريو وفرقة الأوركسترا الكبرى، حيث سيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة الكريسماس على القناة الإيطالية الخامسة وعبر قنوات ميدياست في كافة دول العالم.

وترك حسن الجسمي تعليقًا بعد إعلانه عن مشاركته وقال: " بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزز رؤية زايد قيادة وشعب، ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب ويشرفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركة كأول فنان عربي في حفل "عيد الميلاد" السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في "أربيل" العراق و"أوغندا" ".

View this post on Instagram A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Dec 9, 2018 at 6:23am PST

الجدير بالذكر أن هذا الخبر يأتي تزامنًا مع استعداد دولة الإمارات لاستقبال البابا فرنسيس في زيارة تعد هي الأولى لدولة خليجية والسابعة لدولة مسلمة.