حسين الجسمي يهدي العرب (بنعدي) لبث روح التفاؤل

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم (بنعدي) عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي، والتي أهداها الى دول الخليج والعالم العربي لبث روح التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار.

وكان المطرب قد شارك فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان (متّحدين ومتحدّين) من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان.