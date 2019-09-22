حصة يوغا من "بينك إز بانك"

تعمل "بينك إز بانك" من "إغنايت" على زيادة التوعية بسرطان الثدي من خلال مجموعة من الفعاليات. بالإضافة إلى فعالية السباحة التي تُقام في 4 أكتوبر، يمكن للجميع التسجيل في حصة اليوغا المسائيّة في 8 أكتوبر. تُقام هذه الفعالية في منتجع "أنانتارا" نخلة دبي، وتتيح للمشاركين التأمل والاستمتاع بإطلالة رائعة على البحر.



تبدأ رسوم التسجيل في فعالية اليوغا من 100 درهم، ويعود ريع كافة الأرباح إلى جمعية "بريست فرندز" بالتعاون مع مؤسّسة الجليلة. استمتع بهذه التجربة المُميزة وساهم في زيادة الوعي حول سرطان الثدي.

التاريخ 08 أكتوبر 2019 الفئة رياضة الموقع منتجع أنانتارا نخلة دبي الهاتف +971 4 456 2482 رسم الدخول 100 درهم الدخول 7 - 8.30 مساءً الموقع الإلكتروني https://ignite.ae/ignite-pink-is-punk/