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حصة يوغا من "بينك إز بانك"

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:08
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تعمل "بينك إز بانك" من "إغنايت" على زيادة التوعية بسرطان الثدي من خلال مجموعة من الفعاليات. بالإضافة إلى فعالية السباحة التي تُقام في 4 أكتوبر، يمكن للجميع التسجيل في حصة اليوغا المسائيّة في 8 أكتوبر. تُقام هذه الفعالية في منتجع "أنانتارا" نخلة دبي، وتتيح للمشاركين التأمل والاستمتاع بإطلالة رائعة على البحر.

تبدأ رسوم التسجيل في فعالية اليوغا من 100 درهم، ويعود ريع كافة الأرباح إلى جمعية "بريست فرندز" بالتعاون مع مؤسّسة الجليلة. استمتع بهذه التجربة المُميزة وساهم في زيادة الوعي حول سرطان الثدي.

التاريخ 08 أكتوبر 2019
الفئة رياضة
الموقع منتجع أنانتارا نخلة دبي
الهاتف +971 4 456 2482
رسم الدخول 100 درهم
الدخول 7 - 8.30 مساءً
الموقع الإلكتروني https://ignite.ae/ignite-pink-is-punk/

 

Via SyndiGate.info


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