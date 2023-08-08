تسريب أول 10 دقائق من فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse.. شاهد الفيديو

انتشر عبر العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو مسرب يكشف أول 10 دقائق من الفيلم الشهير المنتظر Spider-Man: Across The Spider-Verse الذي من المقرر أن يطرح اليوم عبر المنصات الرقميّة.

تفاصيل الفيديو المسرب من فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse

واللافت أن مقطع الفيديو يكشف عن المشهد المحذوف من العمل الذي أثار الكثير من الجدل، حيث يظهر ميغيل أوهارا والمعروف بشخصيّة Spider-Man 2099 بالاضافة الى تعليق المخرج.



وتدور أحداث الفيلم حول مايلز موراليس وهو يخوض مغامرة عظيمة عبر الكون ويلتقي مع مجموعة كبيرة من العناكب، ومن المقرر أن يضم الفيلم شخصيات عنكبوتية أكثر بكثير من الجزء الاول.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم سبايدر مان



ويشار بان الجزء الاول من الفيلم تمكن من تحصيل الكثير من العائدات التي بلغت أكثر من 680 مليون دولار في شباك التذاكر وينتهي Spider-Man: Across the Spider-Verse بنهاية تكشف بأنه مجرّد جزء أول من قصة مقسّمة الى جزئين.

ويتوقع أن يحقق الجزء الثاني من العمل الكثير من المشاهدات ونسب إيرادات عالية جدًا.

والجدير بالذكر أنه تم منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية بسبب المشهد المحذوف الذي يتضمن مشهد يروج للمثلية الجنسية، ولاقى هذا القرار عدد من الاعتراضات بين الجمهور ورواد السوشال ميديا الذين أشاروا أنه بدل حذف الفيلم كان من الأجدر الاكتفاء بحذف المشهد.