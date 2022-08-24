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عضو فرقة BTS "كيم نامجون" الرجل الأكثر جاذبية.. ماذا عن نجم سبايدرمان هنري كافيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 01:29
كيم نام جون
كيم نام جون

حصل عضو فرقة BTS  النجم الكوري الشهير "كيم نام جون" والمعروف باسم RM  على لقب أكثر الرجال وسامة، وفقاً لتقرير TC Candler.

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كيم نام جون أكثر الرجال جاذبية

احتلّ النجم الكوري الشهير "كيم نام جون" عناوين وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان تم تتويجه بلقب "الرجل الأكثر وسامة"، حيث اعتبر ان النجم الكوري تجاوز معايير الجمال المعترف بها.

وأجرى الموقع استطلاع من أجل تحديد أكثر الرجال جاذبية في العالم خلال عام 2022، فشارك معجبو فرقة BTS  التصويت للنجم الكوري كيم نام جون.

وبذلك استطاع النجم الكوري التفوّق على نجم سلسلة سبايدرمان النجم العالمي الوسيم "هنري كافيل" والذي كان قد حصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية خلال وقت سابق ليصبح الآن في المرتبة الثانية.

وتفاعل جمهور نجم فرقة BTS مع الخبر معتبرين أنه فعلًا الاوسم، فيما لم يعجب هذا التصويت جمهور هنري كافيل مؤكدين انه أكثر وسامة من النجم الكوري.

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BTS تتصدّر القائمة

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التصويت لعضو الفرقة الكورية BTS ضمن قائمة أكثر الرجال جاذبية ووسامة، فخلال وقت سابق تم ادراج النجم الكوري كيم تاي هيونغ والمعروف بـ "V" ضمن القائمة للتصويت له.

وبالفعل حصل في على عدد كبير من التصويتات، وتمكن من حصد  لقب أوسم الرجال في العالم حيث تفوّق على هنري كافيل ونوح ميلز وروبرت باتينسون وبراد بيت.

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