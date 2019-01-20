بالفيديو والصور: حضور بوراك أوزجيفيت لعشاء في الكويت برفقة 80 امرأة ثرية..وختامها هدية فاخرة!

بوراك أوزجيفيت

حضر النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى الكويت لتلبية دعوة عشاء لصالح إحدى الماركات العالمية كعضو شرف، وشاركته في هذه الأمسية 80 امرأة من الطبقة المخملية ومن عملاء شركة الماركة التي أقامت الدعوة، ليكون حفل العشاء نسائيًا بشكل بحت، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خاصة بعد تداول مقاطع وصور من الاحتفال.

وكشفت اللقطات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدافع المدعوات حول النجم التركي من أجل التقاط الصور التذكارية معه، حيث علّق الكثير على هذا التصرف واصفين إياه بالتصرف الغير لائق أبدًا.

وبحسب ما تداولته الصحف التركية، فإن بوراك قد تلقى هدية فاخرة وهي سيارة رياضية جديدة من نوع "ماكلارين" تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، وقام بوراك بجولة في مدينة الكويت بها، بالإضافة إلى تقاضيه 50 ألف دولار على حضوره لسهرة لعشاء في فندق فور سيزون والتي استمرت من الساعة الـ7 وحتى الساعة الـ1 ونصف بعد منتصف الليل.

يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر بوراك أوزجيفيت حفل عشاء آخر في يوم عيد الحب في الـ14 من فبراير، وهذه المرة في قطر وأيضًا سيكون هناك 80 امرأة أخرى، ولم تتناقل المواقع المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه الأمسية المخطط إقامتها لاحقًا.