حفلات شهر مارس الفنية في دبي!

مارس شهر الموسيقى في دبي (Shutterstock)

تتميز دبي بجدول حافل بالفعاليات المتنوعة في كل شهر، وشهر مارس لا يخالف هذه القاعدة. فهو شهر غني بالحفلات الموسيقية لألمع النجوم العرب والعالميين مثل عمرو دياب ووائل جسار وعمر خيرت وجاي شون، وباستد وغيرهم الكثير. إليكم أبرز الحفلات الموسيقية في دبي خلال هذا الشهر:

جاي شون في القرية العالمية

يحيي مغني الراب والآر أند بي "جاي شون" أحدث حفلات القرية العالمية، المنتزه الترفيهي متعدّد الثقافات الأكبر في دبي، خلال شهر مارس. وسيحيي النجم هذا الحفل المميز والذي يمكن حضوره من خلال شراء تذاكر دخول القرية العالمية مقابل 15 درهم فقط، حيث سيقدّم أجمل أغانيه مثل "داون"، و"دو يو ريممبر"، و"كول ماي نايم".

التاريخ: 8 مارس

المكان: القرية العالمية، طريق الشيخ محمد بن زايد

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أمسية فنية مع "توم أوديل"

حصل الفنان "توم أوديل" المعروف بأغاني الإندي الشعبية على نجومية كبيرة منذ إطلاق أغنيته الأولى "إي بي". وقد حاز ألبومه الأول "سونغز فروم أنوذر لوف"، على جائزة اختيار النقاد "بريتس" عام 2013وحقق المرتبة الأولى ضمن لائحة "أوفيشال تشارت" في المملكة المتحدة، وفاز بجائزة "إيفور نوفيلو" لأفضل كاتب أغنية للعام. وفي 12 مارس، يحيي "توم أوديل" أمسية موسيقية مميّزة في "ذا روتوندا" في سيزر بالاس بلو واترز بدبي، وذلك ضمن جولته العالمية .

التاريخ: 12 مارس

المكان: "ذا روتوندا" في سيزر بالاس بلو واترز

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حفل فرقة "باستد"

تعود فرقة "باستد" لتجتمع في حفل مميز في القرية الإيرلندية. وبعة مثل "يير 3000"، و"وات أي غو تو سكول فور" أمسية مميزة في دبي، حيث ستقدم مجموعة من أروع أغانيها القديمة، بالإضافة إلى أغاني ألبوم "نايت درايفر"، وهو الألبوم الثالث للفرقة.

التاريخ: 14 مارس

المكان: القرية الإيرلندية، القرهود

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لايف أون ذا لاونز

استعدوا لمهرجان الموسيقى الأحدث الذي سيستضيفه ملعب ترامب الدولي للجولف. يستمر هذا المهرجان المجاني الذي يُقام للمرة الأولى على مدى يومين، وسيشارك فيه "جاي أند فو"، و"أمان شريف"، و"ريد أراوند"، و"فاندالاي"، وغيرهم. ويمكن للأطفال تمضية أروع الأوقات في المنطقة المخصصة لهم، بينما يستمتع الكبار بالموسيقى وبالخيارات المذاقية المتنوعة. وسيتخلل الفعالية أيضاً معرضاً لتسوق منتجات الجمال العضوية والأزياء والمجوهرات.

التاريخ: 15 - 16 مارس

المكان: ملعب ترامب الدولي للجولف

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عمر خيرت في دبي أوبرا

يعود الملحن الأسطوري عمر خيرت إلى دبي أوبرا لإحياء حفل الفني الثالث فيها، حيث سيأخذ المستمعين في رحلة موسيقية رائعة برفقة فرقته الأركسترالية. يُعد عمر خيرت من أبرز الملحنين وعازفي البيانو في منطقة الشرق الأوسط. انضم الفنان المصري إلى كونسرفتوار القاهرة في مصر عام 1959 ودرس البيانو على يد المايسترو الإيطالي المعروف: فينسنزو كارو.

التاريخ: 16 مارس

المكان: دبي أوبرا

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حفل "هوتهاوس فلاورز"

يستضيف مسرح دبي أوبرا فرقة موسيقية إيرلندية بمناسبة "باديز داي 2019". تحيي فرقة الروك أند رول الإيرلندية "هوتهاوس فلاورز" حفلاً موسيقياً رائعاً في دبي أوبرا. حاز ألبومهم الموسيقي بعنوان "بيبول"، بعد إصداره، على المراتب الأولى في إيرلندا وبريطانيا. تتميز الفرقة بأعمالها الموسيقية التي تمزج بين موسيقى الروك أند رول التقليدية وموسيقى الفولكلور الإيرلندية. ستقدم الفرقة أروع أغانيها مثل "فيت أون ذا غراوند" و"أي كان سي كليرلي" وغيرها.

التاريخ: 17 مارس

المكان: دبي أوبرا

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حفل الفنان وائل جسار

تنظّم شركة "تياترو إنترناشونال إيفنتس" حفل عشاء مميز بمناسبة يوم الأم للاحتفال بالحب والعطاء والصبر لكل أمهات العالم. تُقام الفعالية في روضة البستان ويتخللها حفلاً غنائياً للنجم وائل جسار، برفقة الموهبتين الصاعدتين هند وإيفا. يُعد وائل جسار من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ويحمل في جعبته تسعة ألبومات. تميّز جسار بأسلوبه المميز وبقدرته على تقديم أغاني معاصرة وفي الوقت نفسه تحاكي أنغام الزمن الجميل في الموسيقى العربية.

التاريخ: 22 مارس

المكان: فندق روضة البستان

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فعالية "هاوسفير" العائلية

تُعد فعالية "هاوسفير" بمثابة ماراثون موسيقي يقدّم نشاطات ترفيهية وحفلات وموسيقى على مدى 10 ساعات متواصلة. وستقدّم الفنانة الرومانية المعروفة "إينا" حفلاً مميزاً إلى جانب الدي جي أمير شرارة وعازف الساكسوفون الكاليفورني مات ويست. وبالإضافة إلى الحفلات الموسيقية، يمكن للضيوف المشاركة في بطولة ودية لكرة الطائرة ومشاهدة اللوحات الراقصة المميزة بينما يمكن للأطفال الاستمتاع بالرسم على الوجوه وبمجموعة من النشاطات الترفيهية العائلية.

التاريخ: 22 مارس

المكان: العنوان مونتغمري، تلال الإمارات

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"ذا أسمبلي": حفل تكريمي عالمي للمعلّمين

يحتفي حفل "ذا أسملبي" والذي أطلقته مؤسّسة "ذا فركي" بتفاني المدرّسين في جميع أنحاء العالم. يشارك في الحفل مجموعة من نجوم موسيقى البوب وهم "ليام باين" و"ريتا أورا" و"ليتل ميكس". كان "ليام باين" عضواً في فرقة "وان دايركشن" قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية الخاصة. أما "ليتل ميكس" فهي فرقة من أربع فتيات تشكّلت في برنامج "إكس فاكتور بريطانيا"، وقد اشتهرت بأغاني مثل "وورك" و"وينغز". وبدورها، اكتسبت "ريتا أورا" شهرة كبيرة مع ألبومها الأول والذي تضمّن أغاني مميزة مثل "أر أي بي" و"هاو دو وي بارتي".

التاريخ: 23 مارس

المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

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حفل الفنان عمرو دياب

يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً فنياً مميزاً في دبي، حيث سيقدّم مجموعة من أبرز أغانيه على مسرح مدينة دبي للإعلام خلال شهر مارس مثل "تملي معاك"، و"حبيبي يا نور العين" و"يتعلموا"، وغيرها. يُعدّ عمرو دياب من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، فهو يتميز بأسلوبه الفني الإبداعي وبفيديو كليباته الرائعة والتي اشتهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التاريخ: 28 مارس

المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

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