حفلات شهر يونيو في دبي

تستضيف دبي شهراً حافلاً بالموسيقى والحفلات لأبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم. تستعد فرقة مارون 5 لتقديم أحدث أغانيها، بينما يمكن لعشاق فرقة أبا الاستمتاع بحفل تكريمي لها في سفينة كوين إليزابيث 2 الأسطورية. إليكم أبرز الحفلات الموسيقية في دبي لهذا الشهر.

أجواء رائعة مع الفنان تامر حسني

لا شك في أن تامر حسني من أبرز نجوم العرب. وقد عمل هذا الفنان المميز الحائز على العديد من الجوائز المرموقة مع أبرز الفنانين العالميين ونجوم هوليوود مثل "شاغي" وسنوب دوغ". وقد لاقى ألبومه الأخير بعنوان "عيش بشوقك" نجاحات كبيرة، وقد تضمّن العديد من الأغاني مثل "لولاك حبيبي" و"ناسيني ليه"، والتي حصدت أكثر من 61 مليون مشاهدة على يوتيوب. استمعوا إلى أروع أغاني تامر حسني الجديدة والقديمة في الحفل الذي سيحييه في دبي أوبرا.

التاريخ: 6 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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نجمين مميزين في حفل واحد

يحيي النجمان وائل كفوري وراغب علامة أمسية رائعة في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، وذلك في 7 يونيو. حاز النجم وائل كفوري والذي يُعد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي على لقب ملك الرومانسية. وسيقدّم للجمهور مجموعة من أغانيه مثل "بالغرام"، و"هلق تفقتي". وينضم إليه السوبرستار راغب علامة، الذي سيقدّم أروع أغانيه مثل "يا ريت" و"نسيني الدنيا".

التاريخ: 7 يونيو

المكان: فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي

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حفل فرقة مارون 5

تحيي فرقة "مارون 5" حفلاً مميزاً على مسرح "كوكا كولا أرينا". اشتهرت فرقة البوب روك الحائزة على جائرة "غرامي للموسيقى" بالمغني الرئيسي فيها آدم لافين الذي يتميز بصوت رائع، وقد انطلقت في مسيرتها الفنية منذ العام 1994. وبعد غياب ثماني سنوات، تعود هذه الفرقة إلى دبي لتقدّم أبرز أغانيها مثل "شوجر"، و"غيرلز لايك يو" و"بايفون".

التاريخ: 14 يونيو

المكان: كوكا كولا أرينا

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النجم الفلبيني أرنيل بينادا

يُحيي النجم الفلبيني "أرنيل بينادا"، المغني الرئيسي في فرقة "جورني" حفلاً موسيقياً في مركز دبي التجاري العالمي. يملك "أرنيل" في رصيده العديد من الأغاني المعروفة مثل "باين إن ماي هارت" و"إياك كا رين" وغيرها. أصدر "أرنيل" ألبومه الأول بعنوان "ريفيلايشن" مع الفرقة، وقد حاز الألبوم على المراتب الأولى.

التاريخ: 14 يونيو

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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استعدّوا لحضور أمسية موسيقية مميزة بعنوان "أبّا ريونيون"، من تقديم مخرج ومنتج ومصمّم رقصات عرض"أبّا مانيا" الموسيقي الحائز على العديد من الجوائز. استمعوا إلى أروع الأغاني التي اشتهرت بها الفرقة على متن سفينة كوين إليزابيث 2 العائمة. يستحضر الحفل أجواء حفلات فرقة "أبّا" الأصلية التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى، وذلك من خلال الديكورات والملابس والأصوات الرائعة.

التاريخ: 26 - 27 يونيو

المكان: كوين إليزابيث 2

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