حفل ألكا ياغنيك، وكومار سانو، وأوديت نارايان

يحيي نجوم الهند ألكا ياغنيك، وكومار سانو، وأوديت نارايان حفلاً موسيقياً مشتركاً للمرّة الأولى في دبي بعنوان "ليجنز فوريفر". يقدّم هذا الحفل الضخم أشهر أغاني بوليوود مثل "بولي تشوديان" لياغنيك، و"تشورا كي ديل ميرا" لسانو.



يتميّز كلٌّ من هؤلاء النجوم بمكانة خاصة في عالم الموسيقى الهندية، وهم يغنّون بالعديد من اللغات وفي أبرز الأفلام. تُعد العديد من أغانيهم من أبرز أغاني بوليوود الكلاسيكية والتي انتشرت بين الجماهير من مختلف الأعمار. شاهدهم في قاعة الشيخ راشد في حفل مميّز في 18 أكتوبر.

التاريخ 18 أكتوبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع مركز دبي التجاري العالمي الهاتف +971 55 552 4484 رسم الدخول 125 - 1500 درهم الدخول 9 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.meraticket.com/uae/dubai/concerts/legends-forever-at-sheikh-rashid-hall/levels/4361/1