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حفل اسماعيل مبارك ورامي عبدالله

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:09
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يحيي النجمان الصاعدان اسماعيل مبارك ورامي عبدالله حفلاً مميّزاً في دبي مول احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر. 

سيقدّم الفنانان هذا الحفل ضمن مجموعة من الحفلات والفعاليات التي تستضيفها دبي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، والتي تتضمّن أيضاً حفلات لـ: بلقيس فتحي في 19 سبتمبر و شما حمدان في 20 سبتمبر، وفؤاد عبد الواحد في 23 سبتمبر. اكتشف كيف يمكنك الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89  برفقة العائلة والأصدقاء في دبي.

التاريخ 22 سبتمبر 2019
الفئة ترفيه حيّ
الموقع دبي مول
رسم الدخول الفعالية مجانيّة
الدخول 7 مساءً

 

Via SyndiGate.info


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