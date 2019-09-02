حفل الفنانة "ديدو" الأول في دبي!

بعد أن استضافت الكثير من الفعاليات الترفيهية والموسيقيّة العالميّة مثل حفلات "ويستلايف" و"مارون 5"، أصبحت دبي وجهة للمشاهير ضمن جولاتهم العالمية. تنضم أسطورة الغناء البريطانية "ديدو" إلى قائمة المشاهير الذي يزورون دبي هذا العام، حيث تُحيي حفلاً مُميزاً في 13 ديسمبر.

تقوم"ديدو" بجولة عالمية بعد توقّف دام لمدّة 15 عاماً، وستغنّي خلالها أغانيها المنفردة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "ستيل أون ماي مايند" على مسرح مدينة دبي للإعلام. لمع نجم هذه الفنانة على ساحة البوب الفنية في التسعينيات، عندما أطلقت مجموعة من الأغاني الناجحة مثل " ثانك يو"، و"وايت فلاغ"، ولا تزال واحدة من أشهر الفنانات في المملكة المتحدة، كما باعت ألبوماتها أكثر من 40 مليون نسخة في أواخر التسعينيات.

فازت هذه النجمة بالعديد من الجوائز، واشتهرت بكلمات أغانيها المؤثرة. أطلقت ألبومها الخامس بعنوان "ستيل أون ماي مايند" في مارس 2018، وحاز على الكثير من التنويه. لا تفوّت حضور حفلها الأول في دبي على مسرح مدينة دبي للإعلام، واستمتع بالأجواء الرائعة. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهم.

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