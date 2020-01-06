حفل تخريج طلّاب أكاديمية شرطة دبي

كل دبي على موعدٍ مع الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 27 من الضباط في أكاديمية شرطة دبي. ابتداءً من 2 يناير ستشهد وجهاتٌ متعدّدة في جميع أنحاء المدينة مسيراتٍ استعراضية وعروضاً احتفالية خاصة بهذه المناسبة، كما ستستضيف القرية العالمية والسيف و"سيتي ووك" وحتا و"جميرا بيتش ريزيدنس" و"لا مير" عروضاً ترفيهية حيّة تُفرح الجميع.

تابعوا استعراضات الفرق الموسيقية العسكرية ودوريات السيارات الفارهة لشرطة دبي وعروض "كي 9" للكلاب البوليسية وغير ذلك الكثير.



برنامج الفعاليات:



2 يناير



القرية العالمية:

عروض الفرقة الموسيقية العسكرية

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض "كي 9" للكلاب البوليسية



السيف:

عرض لخيّالة الشرطة

عرض الفرقة الموسيقية العسكرية

استعراض الخرّيجين الذكور

استعراض الخرّيجات الإناث

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض طلاب معهد "حماية"

عرض دوريات الدراجات الهوائية



3 يناير



حتا:

عرض الفرقة الموسيقية العسكرية

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض لخيّالة الشرطة



4 يناير



لا مير:

عرض لخيّالة الشرطة

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض دوريات الدراجات الهوائية

عرض "كي 9" للكلاب البوليسية

عرض طلاب معهد "حماية"



"جي بي آر":

عرض لخيّالة الشرطة

عرض الفرقة الموسيقية العسكرية

استعراض الخرّيجين الذكور

استعراض الخرّيجات الإناث

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض دوريات الدراجات الهوائية

عرض "كي 9" للكلاب البوليسية



9 يناير



"سيتي ووك":

عرض لخيّالة الشرطة

عرض الفرقة الموسيقية العسكرية

استعراض الخرّيجين الذكور

استعراض الخرّيجات الإناث

عرض دوريات السيارات الفارهة

عرض طلاب معهد "حماية"

عرض دوريات الدراجات الهوائية

عرض "كي 9" للكلاب البوليسية

التاريخ 02 يناير - 09 يناير 2020 الفئة عائلة , ترفيه حيّ الموقع مواقع متعددة في دبي الهاتف +971 50 351 1211 رسم الدخول مجاناً الدخول 5:30 عصراً- 6:30 مساءً