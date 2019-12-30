حفل روبي وليامز في مهرجان دبي للتسوّق

يستضيف مهرجان دبي للتسوّق النجم "روبي وليامز" ضمن مجموعة من الحفلات الفنية المميّزة. وسيقدّم النجم أجمل أغانيه مثل "أنجيلز" و "شيز ذا وان"، في حفله في 24 يناير في "ذي بوينت" نخلة جميرا. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهم.

شارك في غناء أجمل الأغاني في أرشيف "روبي وليامز" الفني من أغاني البالاد والبوب روك مثل "لت مي إنترتين يو". تفتح الأبواب عند الساعة 4 عصراً، لذا لا بد من الوصول باكراً للاحتفال مع الدي جي قبل وصول وليامز، كما سيتمكّن الجمهور من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية عند الساعة 9 مساءً.

بعد انفصال وليامز عن فرقة "تيك ذات" في عز نجاح الفرقة في منتصف التسعينيات، لم يكن نجاح مساره الفني واضجاً. إلا أنه وبعد 23 عاماً لا يزال النجم البريطاني المنفرد الأكثر مبيعاً، ويحمل في جعبته 11 ألبوماً حصدت المراتب الأولى، و18 جائزة "بريت أووردز". وقد ترك بصمة كبيرة في تاريخ الموسيقى البريطانية.

يأتي حفل وليامز بعد مجموعة من الحفلات الفنية التي يحييها "ليام باين" من "وان دايركشن"، و"جورجا سميث" ومجموعة من النجوم من المنطقة. تابعنا للمزيد من المفاجآت خلال مهرجان دبي للتسوّق هذا العام.الذي يحتفي بالذكرى 25 على انطلاقه مع العديد من الخصومات، والسحوبات على جوائز قيّمة، والفعاليات، التي تستمر حتى 1 فبراير.



