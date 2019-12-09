أحلام تتوسل تركي آل الشيخ على تويتر.. والجمهور "في شي إسمه DM"!

أثارت تغريدة الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي" استياء رواد السوشال ميديا.

وفي التفاصيل، غردت أحلام برسالة مباشرة لرئيس هيئة الترفيه المستشار "تركي آل الشيخ" وجاء فيها: "طلبتك قول تم معاليك..نبي الرائعه الراقيه الاستاذه #كارول_سماحه وانا اول الحاضرين حفلها فنانه مختلفه اتمنى ان تكون بينا"

لترد الفنانة اللبنانية كارول سماحة عليها بـ "انت المختلفة!!! صادقة وطيبة! وأحلى ما في صفاتك انك #أحلام Love u"

وأثارت هذه التغريدة ردود أفعال غير متوقعة من الجمهور، فعلق أحدهم: "في شي إسمو DM مش ضروري تحكي الموضوع ع العلن"، وأضاف آخر "الزلمة بين الحياة والموت وانتي عم تفكري بالحفلات!"، كما علق أحد المغردين:"لا يحق لأحد التدخل أو إجبار المستشار على إختيار الفنانين المشاركين في المهرجان"، وطالب البعض كارول بعدم الاستجابة للدعوة في حال وصولها لأن مكانها أهم المسارح العالمية كالتي شاركت فيها من قبل وليست بحاجة لوساطة أحد.

يُشار إلى أن الفنانة أحلام سبق وأن طلبت من المستشار دعوة الفنانة "هند البحرينية" للمشاركة في مهرجان الرياض الترفيهي، واستجاب الأخير مباشرة وبرحابة صدر.

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