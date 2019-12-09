تامر حسني ليس الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم.. موسوعة جينيس تكشف الحقيقة!

بالتأكيد الخبر صادم ومحبط ليس فقط لمحبي تامر حسني ومتابعيه، بل لكل شخص تابع موضوع دخول الفنان المصري في رحلة البحث عن لقب "الفنان الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في العالم" واعتقد في لحظة من اللحظات أنه سيروي لأحفاده يومًا ما أنه كان شاهدًا على هذا الإنجاز العربي في موسوعة جينيس.
ولكن للأسف، سرعان ما تلاشت الغيوم وبرزت شمس الحقيقة، حيث كشف الحساب الرسمي لـ"جينيس ريكورد" من خلال بيان إعلامي نشرته يوم أمس أن اسم تامر حسني قد سُجّل بالفعل في موسوعة جينيس، ولكن ليس بسبب أعماله وإلهامه وتأثيره على الشباب، بل لأنه استطاع كسر الرقم القياسي العالمي لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" خلال حضوره مؤخرًا لحفل في مارينا مول في أبو ظبي، حيث استطاع أن يجمع هناك أكثر من 12 ألف مشاركة بعد أن كان الرقم السابق يقارب الـ5 آلاف.
وأضافت جنيس ريكورد: "لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، نمتلك في غينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".
Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. من اجمل و اعظم ايام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم و مؤثر في العالم و اللي مفرحني و مشرفني اني حصلت عليها علم مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس و كمان اني احصل عليها في السن دا و بالقيمه دي انا فعلاً فرحان من كل قلبي الحمدلله
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