تامر حسني ليس الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم.. موسوعة جينيس تكشف الحقيقة!

بالتأكيد الخبر صادم ومحبط ليس فقط لمحبي تامر حسني ومتابعيه، بل لكل شخص تابع موضوع دخول الفنان المصري في رحلة البحث عن لقب "الفنان الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في العالم" واعتقد في لحظة من اللحظات أنه سيروي لأحفاده يومًا ما أنه كان شاهدًا على هذا الإنجاز العربي في موسوعة جينيس.

ولكن للأسف، سرعان ما تلاشت الغيوم وبرزت شمس الحقيقة، حيث كشف الحساب الرسمي لـ"جينيس ريكورد" من خلال بيان إعلامي نشرته يوم أمس أن اسم تامر حسني قد سُجّل بالفعل في موسوعة جينيس، ولكن ليس بسبب أعماله وإلهامه وتأثيره على الشباب، بل لأنه استطاع كسر الرقم القياسي العالمي لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" خلال حضوره مؤخرًا لحفل في مارينا مول في أبو ظبي، حيث استطاع أن يجمع هناك أكثر من 12 ألف مشاركة بعد أن كان الرقم السابق يقارب الـ5 آلاف.

وأضافت جنيس ريكورد: "لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، نمتلك في غينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".

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