حفل مو عامر ونجوم عرب في مهرجان دبي للتسوق

فترةٌ حافلة بالمفاجآت وبحفلات المشاهير والأحداث المثيرة تنتظركم خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام احتفالاً بمرور 25 سنة على انطلاقه. إذا كنتم تعتقدون أنه سيكون من الصعب عليكم متابعة الحفلات المجّانيّة التي سيحييها النجمان العالميان ليام باين وجورجا سميث ونجومٌ محلّيون، فإنّ عرض أمسيات الكوميديا في مهرجان دبي للتسوق بانتظاركم! لا تفوّتوا الأمسية الضاحكة التي تجمع نجوم الكوميديا العربي مو عامر، ونمر، وبدر صالح، وعلي السيد في مركز دبي التجاري العالمي في 26 يناير، مع الإشارة إلى أنّ أسعار التذاكر تبدأ من 195 درهماً.

يحمل كلٌّ من هؤلاء الفنانين العرب تجربته الخاصة وأسلوبه الفريد خلال إطلالته المسرحية، وسيجتمعون معاً في مشهدٍ كوميدي متنوّع يتناول شؤون العالم العربي. من الفنّان الفلسطيني مو عامر إلى نجم "يوتيوب" السعودي بدر صالح، استمتعوا بليلةٍ من الضحك المتواصل خلال مهرجان دبي للتسوق.

تعرّفوا على النجوم

مو عامر

يحمل الكوميدي الأميركي الفلسطيني الأصل مو عامر إلى دبي قصصاً مسلّية حافلة بالمواقف المضحكة، بعد جولةٍ شملت أكثر من 27 دولة أحيا فيها عروضاً بيعت تذاكرها بالكامل في مسارح عالميّة، منها "ألبرت هول". شارك عامر المسرح مع عملاق الكوميديا "دايف شابيل"، ولديه برنامجه الكوميدي الخاص "ذا فاغابوند" على موقع "نتفليكس"، وهو يستوحي قصصه من حياته الخاصة ويشارك الجمهور الصعوبات التي عرفها في طفولته وصولاً إلى نجوميّته اليوم بأسلوبٍ فكاهيّ ذكيّ.

نمر

باشر نمر أبو نصار المولود في لبنان أداء العروض الكوميدية في السنة الأولى من دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت. تخصص في العلوم المالية لكنّه واصل عمله الكوميدي ​​وسط ظروفٍ سياسية مضطربة عاشتها بلاده، سعياً منه إلى نشر أجواء المرح في النفوس. قدّم حتى الآن 11عرضاً كوميدياً، بما فيها برنامجه الخاص على قناة "شوتايم"، وقد باشر أخيراً جولته العالمية بعنوان "المستقبل الآن".

بدر صالح

اشتهر بدر صالح البالغ من العمر 35 سنة والمقيم في جدة من خلال سلسلة حلقات "إيش إيللي" على قناة "يوتيوب"، والتي حصدت ملايين المتابعات منذ إطلاقها في العام 2011 وكرّسته واحداً من أكثر الكوميديين شعبيةً في المملكة العربية السعودية. صنّفته "أرابيان بيزنس" بين 40 من الشباب الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، ما يُثبت نجاحه وقدرة الكوميديا على التأثير في المجتمع.

علي السيد

ابتكر النجم المحلّي علي السيد عروضاً كوميدية ملفتة منذ العام 2008، واستحقّ لقب "كوميدي العام 2016" من مجلة "إسكواير"، كما صنّفته مجلة "توست ماسترز إنترناشونال" كأحد أكثر الممثلين الكوميديين تأثيراً في العالم. أسس السيد أوّل مدرسة كوميدية ​​في المنطقة تحمل اسم "دوبوميدي" بهدف تعزيز حضور الكوميديا محلّياً، وشارك في عروضٍ مع نجوم مثل "دين إدواردز" و"ماز جبراني" و"دين عبيد الله".