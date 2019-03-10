سناء نبيل

استطاعت الشابة سناء نبيل حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم أن تُبهر لجنة التحكيم في برنامج "عرب جوت تالنت"، وذلك بعدما قامت بغناء أغنية "افرح يا قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الموجود في المسرح.

وقالت سناء نبيل للجنة التحكيم قبل أن تبدأ الغناء أن أم كلثوم هي شقيقة جدتها من الأم، وأضافت أنها بدأت الغناء في سن التاسعة من خلال الحفلات المدرسية، من ثم بدأت التدريب على الغناء مع المايسترو سليم سحاب وهي حاليًا طالبة في معهد الموسيقى العربية.

وبصوتها العريض واحساسها الفريد من نوعه، وقف الجميع في المسرح وصفقوا لصاحبة الـ16 عامًا على أدائها المتميز، ولم يتماسك النجم أحمد حلمي نفسه أمام هذه الموهبة، فقام بالضغط على الباز الذهبي، وبذلك تضمن تأهلها لمراحل متقدمة من البرنامج.