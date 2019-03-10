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حفيدة أم كلثوم تصدح بصوتها على مسرح "عرب جوت تالنت" وتخطف الباز الذهبي (فيديو)

حفيدة أم كلثوم تصدح بصوتها على مسرح "عرب جوت تالنت" وتخطف الباز الذهبي (فيديو)
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