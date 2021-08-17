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حفيدة شعبان عبدالرحيم تشعل السوشيال ميديا.. هل تشبه جدها؟!

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 11:32
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم

تزوَّجت حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في حفل زفاف ضم أفراد العائلة ونجوم الفن الشعبي من بينهم هوبا وحمو بيكا وبيسو، وأثارت صورتها بفستان الزفاف الجدل لمدى تشابهها بجدها المتوفى.

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احتفلت ندى، ابنة المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، بزواجها من أحمد فارس في حفل حماسي ضم أفراد عائلتها الفنية ونجوم الفن الشعبي وإعلاميين من بينهم علا الفقي وجيهان الفقي، وتألقت العروس مُرتديةً فستانًا أبيض نفاش بأكمام طويلة من قماش الدانتيل وياقة عالية، بينما أسدلت شعرها الطويل على جانبي كتفها وتزيَّنت بتاج وطرحة بيضاء.

شعبان عبدالرحيم
 

وأثارت صورتها بالفستان الأبيض الجدل بعدما لاحظ الكثيرون الشبه الواضح بينها وبين جدها شعبان عبد الرحيم، فعلَّق أحدهم: "وليش مانصدق ؟ عادي الأحفاد يشبهون اجدادهم!!! شالعجب في الموضوع".

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بينما رأى البعض أن تشبيه ندى بجدها يعتبر تنمرًا، فعلَّق أحدهم: "ماتشبهه اصلا وهي عروسه وجميله، ليش التنمر هذا"، وكتبت أخرى: "وين شبه حرام عليكم"، وعلَّقت أخرى "حرام عليهم وش جاب لجاب ! والله انها كيوت الله يوفقها".

شعبان عبدالرحيم

يجدر الإشارة إلى أن ندى بعيدة تماما عن الوسط الفني ونادرة الظهور الاعلامي هي وباقي اسرتها، باستثناء من اتجهوا للغناء مثل عميها مثل عدوية وخميس شعبان عبد الرحيم.

كلمات دالة:شعبان عبدالرحيمحفيدة شعبان عبدالرحيمنجومفن

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