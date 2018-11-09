حفيدة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي...صور

هيفاء وهبي

خطفت رهف حفيدة هيفاء وهبي الأنظار بشدة من شقيقتها الصغرى دانييلا، حيث أطلت كالأميرات بفستان أبيض وتاج على رأسها من أجل حفل عيد ميلادها السابع، وخضعت لجلسة تصوير مليئة بالبهجة والبراءة.

وعبر حسابها على (انستغرام) نشرت زينب ابنة هيفاء وهبي صور جلسة التصوير التي خضعت لها ابنتيها رهف ودانييلا بمناسبة عيد ميلاد الأولى، حيث هنأتها بهذه الكلمات التي تحرك القلوب: (جئت إلى حياتي وغيرت كل شيء، وجعلتني أرى الجمال الحقيقي لأول مرة، عيد ميلاد سعيد حياتي)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وكانت الشقيقتان رهف ودانييلا قد أشعلتا مواقع السوشيال ميديا بصورهما التي ظهرتا من خلالها بملابس تنكرية مدهشة تزامناً مع الاحتفال بالهالوين.

وتخطف دائماً حفيدة هيفاء وهبي الكبرى الأنظار كلما انتشرت صوراً جديداً لها، وذلك بسبب الشبه الواضح بينها وبين جدتها، وذلك على الرغم من أن العلاقة بينهما شبه مقطوعة نهائياً.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي أنجبت ابنتها الوحيدة من زوجها الأول نصر الذي حصلت على الطلاق منه لكي تنطلق في عالم الشهرة لكنها في سبيل ذلك تنازلت له عن حضانة زينب.