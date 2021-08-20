حقيقة إختفاء عادل إمام خوفا من (كورونا) بعد رحيل دلال عبد العزيز

كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان المصري عادل إمام سبب اختفاء الزعيم، فيما نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا).

ونفى عصام إمام، أن يكون اختفاء الزعيم هو خوفه من الإصابة بفيروس (كورونا)، مؤكدا أن كل واحد له معاد سيذهب فيه، حسب موقع أخبار اليوم.

وقال: (الزعيم الحمد لله زي الفل وموجود دلوقتي فى الساحل الشمالي بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أي حاجة)، مضيفا أن الأخير كان في حالة سيئة بسبب فراق أصحابه وآخرهم دلال عبد العزيز وقبلها زوجها الفنان سمير غانم.

من جانبه، نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال زكي إن الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا، مضيفا: (لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل).

يذكر أن عادل إمام غاب عن الشاشة هذا العام بعدما قدم العام الماضي مسلسل (فلانتينو) الذي شاركته بطولته داليا البحيري والراحلة دلال عبد العزيز.