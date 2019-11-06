حقيقة الخلاف بين مصطفى قمر و تامر حسني

كشف الفنان مصطفى قمر عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين الفنان تامر حسني حسب ما تردد فى الفترة الأخيرة وأثار جدلا واسعا.

وقال الفنان مصطفى قمر خلال لقائه فى برنامج (عرب وود): (ليس هناك أى خلافات بيني وبين تامر حسني واعتبره شقيقي الأصغر، خاصة أنه ينتمي الى مدرستي ومدرسة عمرو دياب ونفس الحال بالنسبة للمطرب محمد حماقي)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن مصطفى قمر يقوم حاليا بالتحضير إلى الجزء الثاني من فيلم (حريم كريم) والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.