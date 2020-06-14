حقيقة انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم..إليكم التفاصيل

ترددت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأنباء التي أفادت بأن الفنان حسن الرداد انفصل عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، لتنطلق فيما بعد العديد من التساؤلات من الجمهور حول حقيقة حدوث الأمر من عدمه.

وعلى الرغم من قوة العلاقة التي تجمع الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إلّا أن البعض أكد خبر الانفصال، وهو ما دفع إيمي سمير غانم للخروج والتوضيح، لتؤكد أن لا صحة لما تم تداوله وكلها أخبار كاذبة، وأضافت: "إشاعة ولا توجد أي مشاكل بيني وبين حسن والحمدلله الحياة بيننا مستقرة".

وفي الحقيقة هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الثنائي لمثل هذه الشائعات، حيث اضطر الفنان حسن الرداد في شهر يناير الماضي للخروج أيضًا والتوضيح من خلال "إم بي سي تريندينج" أن العلاقة مع زوجته على ما يرام وكل ما يتم تداوله حولهما مجرد إشاعات.

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