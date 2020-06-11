زوج روان بن حسين متهم بالسرقة...وهل وقع الطلاق بينهما؟

تداول رواد السوشال ميديا تعليق من الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين أثار جدل واسع وتساؤلات حول ما إذا كانت روان قد تطلقت من زوجها الذي يحمل الجنسية الليبية.

الصورة المتداولة أظهرت تعليق لـ إحداهن جاء فيه اتهامات لـ عائلة زوج روان بسرقة أموال الشعب وتأسيس حياة جديدة له برفقة روان وأضافت الفتاة "عايشة بفلوس حرام"!!

الرد كان غير متوقعاً من بن حسين، إذ صرحت أنا زوجها لا يصرف عليها أي فلس وكذلك الأمر لا يصرف على ابنته!

التعليق فتح السؤال حول ما إذا كانت روان قد تطلقت من والد ابنتها إذ ان الجميع يعلم أن قصتهما لم تكن عاديةً أبداً، فقد خانها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف أثناء فترة علاقتهما مع "بائعة هوى" وبعد سلسلة من الفضائح وصلت لـ أهل يوسف انتهى الموضوع وعاد الثنائي لـ بعضهما، إلا أن يوسف وقتها قرر الانتقام بفتح فيديو لايف عبر حسابه وأظهر روان وهي سكرانة وبوضع غير طبيعي.

بعدها بمدة، فاجأت روان الجميع بخبر حملها من دون الإعلان عن حفل زفاف ولا هوية زوجها، وبعد أن كانت هوية الزوج مجهولة خلال فترة الحمل فاجأت الجميع بمشاركة صورة عبر حسابها في انستجرام برفقة يوسف من غرفة المستشفى لتعلن أنه والد طفلتها.

الوضع بشكل عام بقي هادئ حتى انتشر رد روان بن حسين على التعليق، كما انه بالرجوع لـ حساب روان فقد قامت بحذف الصورة التي جمعتها بزوجها ووالد ابنتها.

الجمهور بدوره خمن أن روان ستواجه نفس مصير الممثلة المغربية "مريم حسين" التي كان قد صرح زوجها بـ انها حملت بطفلتهما قبل أن يحدث الزواج بينهما مما دفعها لرفع دعوى قضائية انتهت بالحكم لصالحها وزجه في السجن.

فهل ستعلن الفاشينيستا عن خبر طلاقها رسمياً من والد ابنتها الوحيدة أم ستبقى تفاصيل علاقتهما مجهولة؟

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