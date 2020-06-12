وائل كفوري يتجاهل إليسا..شاهدوا ماذا فعل!

أحيى الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً غنائياً مباشر عُرض عبر تطبيق شاهد VIP تماشياً مع فكرة الحفلات اللايف التي يقوم بها الفنانيين من منازلهم.

كفوري حول الفيلا الخاصة به إلى مسرح غنائي وقدم مجموعة من الأغاني التي انتشرت بشكل كبير عبر السوشال ميديا من بينها "لو حبنا غلطة، عمري كلوا، يا ضلي يا روحي، ما وعدتك بنجوم الليل، بحبك أنا كتير".

خلال الحفل تم إجراء مقابلة مع وائل من خلال استديوهات MBC، ووجه إليه سؤال ماذا إذا كان هنالك صداقات حقيقية في الوسط الفني ومن هم أصدقائه؟

إجابة وائل فتحت باب الإنتقادات والهجوم عليه، إذ علق بـ "أحب الجميع واحترمهم لكن لا يوجد صداقات حقيقية بشكل عام، أما بالنسبة لي فـ أصدقائي هم ملحم زين ونوال الزغبي"!

الجمهور بدوره استغرب من عدم ذكر وائل لـ إسم الفنانة اللبنانية إليسا والتي كانت قد ظهرت معه بعدة مناسبات وحتى أنها تشاركا الغناء معاً أكثر من مرة وكانت علاقتهما حديث الصحافة عدة مرات، كما أنهما كانا سوياً في لجنة تحكيم برنامج المواهب "The X Factor"!

وكان من بين التعليقات "و فجأة اختفت إليسا! واضاف آخر "من2012 مانزل وائل عمل بينسمع ووقت اختلف مع روتانا وقررت الشركة تحاربو وكانت بتقدر وقتها وكتير كمان وكان اغلب النجوم موقعين معها اجت اليسا وصالحتهن وماقبلت عليه يطلع برا ليك شو بين فيه المعروف".

من2012 مانزل وائل عمل بينسمع

ووقت اختلف مع روتانا وقررت الشركة تحاربو وكانت بتقدر وقتها وكتير كمان وكان اغلب النجوم موقعين معها اجت اليسا وصالحتهن وماقبلت عليه يطلع برا ليك شو بين فيه المعروف — Wael#H#elissa (@Wh91334753) June 11, 2020

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