حقيقة تدهور حالة إليسا الصحية بسبب مضاعفات السرطان

نشرت إحدى الصفحات الداعمة للنجمة اللبنانية إليسا بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، تصريحًا على لسان مدير أعمالها أمين ابي ياغي الذي نفى كل ما تردّد عن أن حالة النجمة اللبنانية الصحية متدهورة بعد تعرضها لمضاعفات بسبب علاجها من سرطان الثدي.

وأكد مدير أعمال إليسا أن المضاعفات والتورم في يد واحدة لافتًا إلى أنها ستتجه لألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية وستبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا ثم تعود لـ لبنان، حسب موقع صدى البلد.

وكانت إليسا قد خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.