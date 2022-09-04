حقيقة علاقة ليوناردو دي كابريو و جيجي حديد.. وشائعات ارتباطه بطليقة رجل أعمال ليبي

أعلن النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو" انفصاله عن حبيبته عارضة الأزياء "كاميلا مورون" والتي تصغره بما يقارب الـ 20 عاماً، وبعد قصة حب استمرت لمدة 4 سنوات,

ومنذ اعلان النجم العالمي انفصاله عن حبيبته أصبح دي كابريو حديث وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد الشائعات التي أثيرت حول علاقاته الرومانسية الجديدة.

اشاعات حول علاقة بين ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

أثار النجم العالمي جدلًا كبيرًا حول علاقته الرومانسية مع عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة ذات الاصول الفلسطينية "جيجي حديد".

وكشفت بعض المصادر بان الثنائي الهوليوودي في بداية علاقتهما وأنهما على توافق تام، حيث أن ليوناردو وجد ما يبحث عنه في عارضة الأزياء جيجي حديد.

وبالرغم من ان جيجي حديد كانت على علاقة مع المغني مالك زين وانجبت منه ابنتها الوحيدة خاي، وانفصل الثنائي منذ مدة ليست بعيدة، إلا أن المصادر أكّدت هذه العلاقة ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ليونارد دي كابريو وحفيدة اليد اليمنى للقذافي

في المقابل تداول العديد من المتابعين مجموعة من الصور التي أظهرت"ليوناردو دي كابريو" وعارضة الأزياء الروسية ماريا بيريجوفا وهما يظهران بنفس المكان، مما أثارا جدل كبير حيث أنها تصغره بـ 22 عاماً.

ماريا هي طليقة رجل الأعمال الليبي المشهور أحمد مسعود عبد الحافظ وكان هو اليد اليمين للرئيس الراحل "معمّر القذافي".

وبالرغم من ان ماريا أثارت الجدل بعلاقتها مع ليوناردو دي كابريو إلا ان معظم الصور التي نشرتها ماريا لا تجمعها بالنجم الهوليوودي الشهير.

وحتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد او نفي اي من العلاقتين، ومن هي حبيبة النجم العالمي الجديدة.