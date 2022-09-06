حقيقة وجود علاقة رومانسية سريّة بين شاكيرا ولاعب التنس نادال

تصدّر اسم المغنية الكولومبية العالمية "شاكيرا" في الآونة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت انفصالها عن لاعب كرة القدم الاسباني الشهير "جيرارد بيكيه"، بعد علاقة استمرت 12 عامًا.

حقيقة علاقة شاكيرا بلاعب التنس رافائيل نادال

وعاد اسم المغنية العالمية للظهور مرة أخرى بعد شائعات وجود علاقة رومانسية مع لاعب التنس الشهير رافائيل نادال حيث جذب هذا الخبر وسائل الاعلام.

وفي تفاصيل شائعات وجود علاقة رومانسية بين النجمة العالمية ونادال أكّد مصوّر اسباني شهير خلال لقاء له في برنامج America Noticias علاقة شاكيرا بلاعب التنس حيث قال: "إنها تواعد شخص ما وهو مشهور جداً".

وبالرغم من أن المضيف اصرّ عليه على أن يكشف اسم الشخص الذي تواعده النجم العالمي، إلا ان المصوّر رفض ذلك ولكنّه قدّم تلميحات حول الأمر، فقال: "هو شخص مشهور عالمياً ورياضي كبير وهو ليس لاعب كرة قدم بل هو لاعب تنس".

علاقة جيرارد بيكيه مع كلارا شيا

ويشار بان المصوّر الاسباني الذي فضح امر علاقة شاكيرا بلاعب التنس نادال هو نفسه من قام بالتقاط صورة جيرارد بيكيه مع كلارا شيا وهو يقوم بتقبيلها خلال حضور أحد الحفلات، الامر الذي أثار غضب النجمة العالمية وتسبب لها بخيبة أمل.

نبذة عن حبيب النجمة العالمية الجديد نادال

رافائيل نادال هو لاعب تنس مشهور كانت شاكيرا قد شاركته من خلال الفيديو الموسيقي لأغنيتها Gitana والتي أطلقتها عام 2010.

واشار المصوّر الاسباني الى هذا الأمر بقوله: "كان هناك شيء كبير في مقطع الفيديو الموسيقي مع أحد الرياضيين الكبار ولا يمكنني قول الأسماء".