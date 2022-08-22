بيكيه يقبّل حبيبته الجديدة برومانسية أمام العلن.. وشاكيرا خارج حساباته

أثار انفصال لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" والمغنية العالمية "شاكيرا" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان علاقتهما الرومانسية وقصة حبهما كانت من العلاقات المميزة بسبب فرق السن الكبير بينهما

بيكيه يثير غضب النجمة شاكيرا

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة لـ نجم كرة القدم وحبيبته الجديدة "كلارا تشيا مارتي" والتي زعم الكثيرون بأنها سبب انفصال شاكيرا عنه حيث انه قام بخيانتها معها.

وظهر نجم كرة القدم الإسباني في الصورة وهو يتبادل القبلات الحميمية والرومانسية مع حبيبته الجديدة امام العلن دون أن يكترث بردة فعل ومشاعر حبيبته السابقة ووالدة ابنيه، وذلك أثناء تواجده مع حبيبته الحالية في حفل المغني الاسباني "داني مارتن".

واعتبر الجمهور أن الفنانة العالمية شاكيرا أصبحت حاليًا خارج حسابات لاعب كرة القدم وانه قرر المضي في حياته والبدء بشكل علني بعلاقته الجديدة

ونشرت الصحيفة الاسبانية الشهيرة "تليسينكو" هذه الصورة بشكل حصري والتي تظهر جيرارد مع حبيبته التي تصغره بـ 12 عام وهما يتبادلان القبل أمام العلن

وأفادت تقارير اخبارية بان هذه الصورة أثارت غضب المغنية العالمية "شاكيرا" وعبّرت عن استيائها بشكل كبير من تصرّفات بيكيه مع حبيبته الجديدة.

انفصال بيكيه وشاكيرا

أعلنت النجمة العالمية شاكيرا عن انفصالها عن لاعب ركة القدم الاسباني ولكنها لم تكشف ماهي الأسباب الحقيقية وراء الانفصال، بالرغم من انتشار شائعات خيانته لها وان السبب دخول فتاة جديدة في حياته

وتخوض شاكيرا في الوقت الحالي معركة قضائية مع حبيبها السابق حول تقسيم الثروة بينهما، بالإضافة الى معركة حضانة الطفلين حيث أن شاكيرا تريد الرحيل عن برشلونة والذهاب الى مدينتها ميامي حيث تتواجد عائلتها، بينما بيكيه يريد من أطفاله بأن ينشأوا في مسقط رأسهم ومدينته برشلونة.