حقيقة وفاة رامز جلال أثناء تجهيزه مقلب لرمضان المقبل

أبدى النجم ياسر جلال - الشقيق الأكبر للفنان رامز جلال استياءه من الأخبار التى تم تداولها عن وفاة شقيقه رامز، واصفًا الأمر بالشائعات السخيفة، قائلا : (فوجئت أسرة رامز بتلك الشائعة السخيفة التى لا تستحق الرد).

بدوره استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية، على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، ورددت الأكاذيب حول وفاته.

و رد أشرف زكي على تلك الشائعات، قائلًا: (مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل)، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الإستناد إلى مصدر موثق.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت شائعات وفاة الفنان رامز جلال على السوشيال ميديا، بعدما تم تداول خبر حول وفاته إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر.