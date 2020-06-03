حكم نهائي: دنيا بطمة بريئة من تهمة ابتزاز و النصب على الفنانين

أسقطت محكمة في مراكش عن المطربة دنيا بطمة، تهمة المشاركة في النصب على فنانين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (حمزة مون بيبي).

وأصبح حكم المحكمة بالمغرب وتحديدًا بمراكش، ببراءة الفنانة دنيا بطمة وهو حكمًا نهائيًا وذلك بعد أن استئانفت النيابة العامة القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية قبل أسبوعين وبفضل قرار محكمة الاستئناف أصبح الحكم نهائيًا، حسب موقع بلدنا اليوم.

وبرغم من براءة دنيا بطمة من تهمة النصب إلا أن هذا القرار لا يشمل بعض التهم التي تخص ايضًا دنيا وشقيقتها فى نفس القضية والتى تخص حساب (حمزة مون بيبي) الذي تخصص في فضائح المشاهير عبر إ(نستجرام) و(سنابشات)، ووقررت المحكمة أن تاجل البت في باقي القضايا حتى 11 يوليو/تموز المقبل خاصة بعد عدم حضور دنيا الجلسة السابقة بسبب ظروف حملها الصحية التي بررها دفاعها بشهادة طبية.

وكانت استدعت السلطات المغربية المطربة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق (سنابشات)، وفور وصول بطمة للمغرب قادمة من البحرين، قبض عليها وتم التحفظ على هاتفها وإخضاعه للتفتيش التأكد من علاقتها بالحساب.