حكيم يطرح (تزاولني) و على طريقة الراب

طرح الفنان حكيم أغنية (تزاولني) عبر قناته على موقع (يوتيوب). والأغنية من كلمات إسلام كنكا، ألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا وتوزيع فلسطيني، وفيديو الأغنية إخراج أحمد متولي.

وتقول كلمات الأغنية: (تاعبهم .. شاغلهم .. كايدهم .. واجعهم انسى تزاولني صعب عليك تشغلني انسى تلاعبني .. هات اخرك وابقى قابلني).

يذكر أن حكيم بتصوير قام بتصوير الأغنية مع المخرج أحمد متولي، وهي إنتاج فني فايز عزيز وإشراف فني جورج سمير.

وينوي حكيم خلال الصيف طرح عدد من الأغنيات على كل منصات الأغاني والسوشيال ميديا وكذلك قنوات التليفزيون كما يستعد خلال الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات سيعلن عنها تباعًا.