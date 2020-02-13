حكيم يطرح كليب (قلبي يا ناس) تزامنا مع عيد الحب

طرح النجم حكيم أحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان (قلبي يا ناس) ضمن احتفالات عيد الحب، وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازي وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد (الرجل الصح) الذى طرح منه 8 أغنيات على موقع يوتيوب وحققت نجاحات كبيرة.

يذكر أن حكيم اختتم المطرب حكيم، احتفالية (شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد) التى نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، فى استاد القاهرة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصري، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة.