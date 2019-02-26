حلا الترك تتحدث عن حياتها بعد انفصال والديها وكيف أصبحت؟ شاهدوا ماذا قالت

حلا الترك

انطلق مؤخرًا البرنامج الواقعي الخاص بالفنانة الشابة حلا الترك والذي يحمل اسمها ويعرض على قناة "MBC4"، وفي ثاني حلقات البرنامج كشفت الفنانة البحرينية عن تأثرها الشديد بما حدث بين والدها محمد الترك ووالدتها منى السابر والانفصال الذي استمر لسنوات ولا زال.

وظهرت الترك في حلقتها الجديدة وهي تتبادل الحديث مع صديقتها وتشكي لها همها قائلة: "حياتي كثير صعبة"، وأكدت أيضًا أن المشاكل التي حدثت بين والديها كان لها أثر كبير على صحتها ونفسيتها وبالتالي اختلفت طريقة نظرتها للحياة وللأمور من حولها.

الجدير ذكره أن برنامج حلا الترك هو من فئة برامج تلفزيون الواقع، حيث تسرد من خلاله مواقف عديدة اختبرتها خلال مسيرتها الفنية والتأثيرات الخارجية والداخلية على علاقتها مع أسرتها وحياتها بعد انفصال والديها.