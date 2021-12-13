حلا الترك تعرض أول تصاميم مشروعها في عالم الأزياء تحت اسم "الماء ونفايات المحيط"

كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك الستار عن مشروعها الجامعي في مجال تصميم الأزياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حلا الترك عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة لإطلالة عملت على تصميمها ضمن مجال تخصصها الجامعي ألا وهو تصميم الأزياء خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي، والذي يهدف إلى تقديم رسالة حول المحافظة على البيئة.

واستوحت الترك تصميمها المعاد تدويره من فيلم الرسوم المتحركة "Wastopia"، والذي تنطوي فكرته من المياه ونفايات البحر، وتألَّف من سترة باللون النيلي وتنورة صفراء غير متماثلة الطول بطبعات على شكل ورق شجر أزرق.



وأرفقت الترك الصورتين بتعليق، جاء فيه: "الماء + نفايات المحيطات.. كنت أرغب في مشاركة شيء فعلته طوال الفصل الدراسي الأول في تصميم الأزياء. لأكون صريحةً وواضحة ً، هذه هي المرحلة الثانية من مشروع ورشة عمل الأزياء التي قمت بها في الجامعة".

وتابعت: " كنا بحاجة إلى إعادة تدوير بعض الملابس التي حصلنا عليها من Adidas وتم بيعها في السوق السوداء ثم تحويلها إلى ملابس خاصة بنا. ثيابي تدور حول المياه ونفايات المحيط. لقد استلهمت الفكرة من فيلم يسمى "Wastopia" ، وهو فيلم رسوم متحركة قصير يتحدث عن كيفية تلوث البيئة".

وأضافت: "إنها رسالة مفادها أننا يجب أن نحافظ على بيئتنا، وبدلاً من التخلص من النفايات ، يمكننا إعادة تدويرها وإعادة استخدامها لنكون دائمًا بصحة جيدة ونظيفة ولا نؤذي الآخرين وخاصة محيطنا".

والجدير بالذكر أن الترك تستكمل دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء والموضة في دبي.