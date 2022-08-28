حلا الترك تهرب من عريسها يوم زفافهما.. كبرت البنوتة وصارت عروس

حلا الترك تهرب من عريسها يوم زفافهما، فبعدما ماطل بالتقدم لها للزواج، قررت هي في النهاية اتخاذ القرار الأمثل لحياتها.

حلا الترك تطلق أغنيتها "ألو يا حبيبتي"

أطلَّقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك فيديو أغنيتها المصور الجديد الذي يحمل عنوان "ألو يا حبيبتي" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، والذي تخطى منذ إصداره قبل يومين حاجز المليون مشاهدة.

وتتناول الأغنية، التي غنتها حلا باللهجة المصرية، قصة فتاة يتهرب منها حبيبها باستمرار ويماطل بالتقدم للزواج منها والتعرف على عائلتها، فكل مرة يتظاهر بأن أحد أفراد عائلته قد توفي أو حتى جيرانه معتذرًا من القدوم إلى منزلها لخطبتها، حيث تغني قائلة: "كل مره يوم تخطبني ألقى صفحة وفيات".

وفي الأغنية، توضح كم أن والديها دائمًا ما ينتظران قدومه لزيارتهما، فتغني قائلة: "كل مره تقولي جاي.. وتعلق ماما عالشاي.. ويجيب بابا الجاتوه والشربات وتقولي انت".

وتقول حلا في الأغنية أيضًا "تحبني أيوه أيوه.. تخطبني لأه لأه"، مُشيرةً بذلك أن الشباب يفضلون علاقة الحب على الزواج.

وحينما يقرر حبيب حلا الزواج منها، تهرب منه مُرتديةً فستان زفافها الأبيض رفقة صديقاتها، اللواتي كن دائمًا داعمات لها، فقد شجعنها سابقًا على تركه، فقد غنَّت: "صاحباتي كمان بيشكو.. ويقولوا فيك ويحكوا".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أغنية حلا الترك الجديدة

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء حلا في الأغنية والروح المبهجة التي تحويها، فكتبت إحداهن: "بصراحة كل اللي غنته حلا الفترة اللي طافت ماعدا اعلان زين كان سيء . كانت تكتشف نفسها و اللي يليق بها . من بعد هذا العمل الجميل و المستوى الرائع نتمنى نشوف اعمالها بالهمستوى و اعلى. وهي ذووق ما شاء الله . كل شي في هذا العمل حلو ماعدا فستان العرس. كان ممكن اللوك يكون افضل. هبه حمادة ابدعت. و الاخراج و الكواليتي رائع".

بينما كان لآخرين رأي آخر، فقد رأت إحداهن أن الأغنية لا تناسب عمر حلا، قائلة: "بتعمل اشياء اكبر منها وما بتناسب عمرها كانها وحدة عمرها ٤٣ سنة لا الاغنية حلوة لا الصوت حلو ولا الالوان ولا شي ولا تلحين حلو كانها عاملة شي غنية لكرتون اتركو الغناء لاهلو وبس".