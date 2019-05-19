حلا الترك تواجه اتهامات جديدة بالتجميل فكيف كان ردها؟!

قدّمت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 17 وتمنّت لها التوفيق والنجاح وأن يحميها الله من كل مكروه.

في المقابل، نشر معجبو حلا مقطع فيديو، من مقابلة سابقة لها مع برنامج (صباح العربية) وهي تغني Happy Birthday to you.

أما حلا فنشرت فنشرت بهذه المناسبة صورة جديدة لها مرفقة بتعلق 17، حظيت بالكثير من الثناء والإطراء، ولكنها لم تخل أيضاً من التعليقات السلبية، حيث إتهمها البعض بنفخ شفاهها، وبأنها خضعت لعمليات التجميل نظراً للتغيير الكبير الذي طرأ على شكلها، وإعتبروا انها لا تزال صغيرة في السن ومن المبكر جداً أن تلجأ إليها، حسب موقع دنيا الوطن.

يشار إلى أن حلا الترك نفت اكثر من مرة خضوعها لعمليات تجميل، وأوضحت أنها لا تزال صغيرة في السن كما أنها ليست بحاجة إليها.



