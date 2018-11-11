حلا الترك ولوك جديد.. عدسات ملونة وخصل شقراء!

حلا الترك

نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك فيديو خاص عبر تطبيق الستوري في إنستغرام فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير تخضع لها.

وظهرت الترك في الجلسة بإطلالة مُختلفة بعض الشيء، إذ غيرت لون شعرها بصبغ بعض خصلاته باللون الأشقر، كما وارتدت عدسات ملونة.

وتفاعل جمهور الترك مع اللوك الجديد الذي اعتمدته وانقسمت الآراء حوله، حيث تغزل عدد كبير منهم باللوك الجديد ورأوا انه زاد من جمالها بشكل كبير، فيما اعتبر آخرون أنها اعمدت لوك لا يناسب سنها أبدًا وأنها بدأت تنتقل بشكل كبير ومبالغ فيه من المراهقة للشباب، وأنه من الأفضل لها ان تهتم بدراستها ثم تتجه إلى الفن بعد ذلك.

والجدير بالذكر أن حلا الترك تعيش حاليًا مع والدتها السيدة منى الساير وذلك بعد وقوع مشاكل بينها وبين والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وكانت الترك قد تركت والدها بشكل نهائي وانفصلت عنه فنيًا، حيث كان والدها محمد الترك هو مدير أعمالها.

يُشار إلى أن محمد الترك كان قد اعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض السرطان، وكان قد خضع لعملية قبل فترة في الأردن.