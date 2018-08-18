حلا ترك و والدتها تكشفان حقيقة خطوبتها من ريان جيلر

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن خطوبة الفنانة البحرينية حلا الترك على الفتى المراهق والناشط على مواقع التواصل الشهير ريان جيلر.

ولهذا خرجت الترك عن صمتها، نافية هذه الأخبار وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة قالت فيه :(أنا عمري 16 سنة.. وللحين في حاجات لسه ما شفتها ولا تعلمتها.. يمكن لما أكبر وأشوف بعيني أتعلم من أخطائي).

وأضافت :(أول شئ أنا أعز ريان جيلر، وأشكره على كل اللي يسويه وأشكره أنه من معجبيني.. لكن حكاية أنه في قصة حب بينا وارتباط وخطبة كده كتير)، حسب موقع الفن.

وتابعت :(اسمعوا أنا لو أحب أمي أول واحدة راح تعرف.. ليه أنا أكذب وألف وأدور أو أخاف.. وكنت مستنيه التوقيت الصحيح لكي أعلق على هذا الموضوع لكن انتم تجاوزته حدودكم في الموضوع وكبرته)، حسب موقع الفن.

وختمت بالقول :(أنا ريان اعتبره أخوي ومفيش بينا أي تواصل حتى ما أتابع حسابه على (إنستغرام) لكن لما شفت كلامكم إني اتخطبت قلت لازم أرد.. يعني أنا مازلت صغيرة مايغركم المكياج).

وظهرت في نهاية الفيديو والدة الترك منى السابر التي علّقت على الموضوع قائلةً :(مفيش شيء من هذا الموضوع.. وأنا أعرف ابنتي كويس هي ما بتخبي عني شيء.. والموضوع ما في أساس من الصحة).