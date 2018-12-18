حلا شيحة و إطلالة تحبس الانفاس في اول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب

حلا شيحة

تداول رواد مواقع التواصل صور أول جلسة تصوير لحلا شيحة بعد خلع الحجاب، التي أطلت فيها بفستان حبس الأنفاس من تفاصيله اللافتة، فجاء من اللون العاجي المطرز بالكامل مع وجود ذيل قصير منح إطلالتها مزيداً من الفخامة.

ويبدو أن حلا شيحة رغبت في تفادي الانتقادات التي من الممكن أن توجه لها بسبب إطلالتها في أول جلسة تصوير، فحرصت على وضع الشال في جميع الصور التي تم تداولها. و زينت حلا شيحة إطلالتها بمجوهرات ماسية من قرط وخاتم، مع زم شعرها وترك الغرة منسدلة لتمنحها إطلالة مليئة بالحيوية، حسب موقع مجلة ليالينا.

كما أكملت الفنانة المصرية إطلالتها من خلال مكياج لافت، أبرز جمال ملامحها الناعمة خاصة في منطقة العينين.

وتفاعل الجمهور مع صور أول جلسة تصوير حلا شيحة، بالتغزل بجمالها الناعم وإطلالتها الأنيقة، متمنين أن يشاهدوها على الشاشة في أقرب فرصة.