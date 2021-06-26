حلا شيحة بالحجاب مجددا برفقة زوجها و تلميحات لاعتزالها الفن!

ظهرت الفنانة حلا شيحة، مرة أخرى عبر منصات السوشيال ميديا، بصور لها مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب، في ظهورها الثاني منذ زواجهما قبل أربعة أشهر.

وحرصت شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام)، وكتبت: (بحمد ربنا أني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي).

اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم (مش أنا ) والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر (انستجرام)، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.

يذكر انه في فبراير/شباط مالماضي، تم إعلان زواج حلا شيحة ومعز مسعود وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ظهرت حلا شيحة في حفل الزفاف مرتدية الحجاب في بعض الصور، وتعبيرا عن سعادتها قامت بنشر مجموعة من الصور خلال عقد القران عبر تطبيق (أنستجرام )وعلقت: (اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة.. وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا).