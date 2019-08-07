حلا شيحة تحسم الجدل حول زواجها سرا من محمد رمضان

نفت النجمة حلا شيحة الأخبار التى ترددت مؤخراً عن زواجها سرا بالفنان محمد رمضان، قائلة: (إن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه)، حسب اليوم السابع.

وأضافت حلا أنها حاليا في كندا تقضي إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفني.

حلا شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل (زلزال) تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصري ونسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.