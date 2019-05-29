حلا شيحة ترد على الساخرين من أدائها في مسلسل (زلزال)

بدو أن الفنانة حلا شيحة قررت الرد على الانتقادات القاسية التي وجهت لها، بسبب تمثيلها في الذي (زلزال) الذي يعرض حالياً على الشاشة في رمضان 2019.

حلا شيحة نشرت صورة لها وهي متألقة بمكياج ناعم يبرز ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة: (دعهم يتحدثون بينما أنت تعمل...لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون)، حسب موقع مجلة ليالينا.

تفاعل محبو حلا شيحة مع كلماتها ورسالتها لكل منتقديها، لينصحوها بتجاهل التعليقات السلبية التي تكتب لها، أو أن عليها أن تحذف خاصية التعليقات حتى لا تشعر بالضيق من الكلمات القاسية التي ربما يكتبها البعض على حسابها.

وكانت حلا شيحة تعرضت لهجوم قاسِ من قبل البعض مع عرض مسلسل (زلزال)، بسبب أدائها التمثيلي الذي وجده البعض غير متقن وأنها في حاجة لمزيد من التدريب، فانهالت التعليقات السلبية عليها مثل: (حلا شيحة نسيت التمثيل) وعبارات من هذا القبيل.

يذكر أن حلا شيحة عادت للشاشة من جديد بعد اعتزالها، من خلال دور (صافية) الفتاة الصعيدية في مسلسل (زلزال).