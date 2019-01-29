حلا شيحة، محمد رمضان

اعتذرت النجمة المصرية حلا شيحة عن مسلسل "زالزال" والتي كانت من المفترض أن تعود من خلاله ويكون هو أول أعمالها الفنية بعد عودتها من الاعتزال، وعلى ما يبدو بأنها سوف تسبب أزمة للفنان محمد رمضان حيث أنه سيضطر للبحث من جديد عن نجمة أخرى لتشغل دور البطولة النسائية في العمل.

وبحسب ما ذكره الصحفي صبحي عطري في برنامج "MBC Trending"، فقد تم التأكد من انسحاب حلا شيحة من مسلسل "زالزال"، حيث أنه تواصل معها هاتفيًا وحسمت قرارها بخصوص هذا الشأن، والسبب وراء اعتذارها هي أنها تنوي العودة بعمل سينمائي وليس عمل درامي، بالإضافة إلى انها تقرأ حاليًا سيناريو لأحد الأفلام وستوافق عليه بنسبة كبيرة.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة أثارت الجدل مع نهاية عام 2018، وذلك بسبب خلعها للحجاب وإعلانها العودة للفن بعدما كانت قد اعتزلت وغابت لمدة تزيد عن 12 عام بعيدًا عن الأضواء والشهرة وارتدت الحجاب وأيضًا النقاب.